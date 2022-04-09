S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Международное агентство SP Global Ratings (SP) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России в иностранной валюте с "CC" до "SD".

Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России в иностранной валюте с "CC" до "SD".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщается на сайте агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте сохранены на уровне "СС" в списке CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

В агентстве отметили, что Россия исполнила в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями. "В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В S&P считают, что это будет затруднять технические возможности России выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.