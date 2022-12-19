S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило свой прогноз роста реального ВВП развивающихся рынков (EMs) до 3,8% в 2023 году с 4,1% в сентябрьском прогнозе.
Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.
Согласно отчету, пересмотр показателей роста в сторону понижения относится ко всем развивающимся рынкам, за исключением Китая и Саудовской Аравии, при этом большинство экономик готовы к росту ниже своих долгосрочных трендовых темпов. "Инфляция на развивающихся рынках, по-видимому, достигла пика или скоро достигнет пика в этом цикле, однако ставки денежно-кредитной политики, вероятно, пока останутся высокими, за исключением нескольких стран Латинской Америки, где мы ожидаем снижения процентных ставок в 2023 году", - говорится в отчете.
Аналитики агентства считают, что условия кредитования в странах с формирующимся рынком останутся под давлением в течение 2023 года, в то время как суверенные государства и домохозяйства особенно пострадают от вероятного экономического спада.
"Корпоративный сектор продолжает представлять неоднозначную картину, некоторые секторы смогут сохранить прибыль, перенося затраты через цены на товары и услуги, в то время как другие пострадают от пониженного спроса (на потребительские товары, химикаты или строительные материалы)", - считает S&P.
По мнению аналитиков агентства, банки находятся в хорошем положении, чтобы противостоять спаду, и более высокие процентные ставки могут помочь увеличить чистую процентную маржу.
Между тем, баланс рисков для развивающихся рынков считается отрицательным. Несмотря на недавнее снижение цен на энергоносители, прогноз остается подверженным рискам, связанным с геополитикой, и S&P не ожидает значительного улучшения условий торговли в течение 2023 года, обменных курсов. При этом S&P Global Ratings повысило прогнозы цен на нефть на 2023 и 2024 годы из-за факторов, связанных с предложением.
"Мы ожидаем роста потребления домохозяйств в Китае; тем не менее, вероятное увеличение числа случаев окажет давление на доверие потребителей в ближайшем будущем. Мы также ожидаем, что ослабление ограничений должно смягчить некоторые сбои в цепочках поставок по всему миру и улучшить условия финансирования в Азии с формирующимся рынком", - говорится в отчете.