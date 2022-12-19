S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков

Аналитики агентства считают, что условия кредитования в странах с формирующимся рынком останутся под давлением в течение 2023 года, в то время как суверенные государства и домохозяйства особенно пострадают от вероятного экономического спада.

"Корпоративный сектор продолжает представлять неоднозначную картину, некоторые секторы смогут сохранить прибыль, перенося затраты через цены на товары и услуги, в то время как другие пострадают от пониженного спроса (на потребительские товары, химикаты или строительные материалы)", - считает S&P.

По мнению аналитиков агентства, банки находятся в хорошем положении, чтобы противостоять спаду, и более высокие процентные ставки могут помочь увеличить чистую процентную маржу.