S&P понизило прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings снизило прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане до 3% в 2024 году против апрельского прогноза в 3,5%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане до 3% в 2024 году против апрельского прогноза в 3,5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

Таковы ожидания агентства и на 2025-2027 годы.

Согласно данным Госкомстата, в январе-апреле этого года индекс потребительских цен составил 100,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 99,3%, на непродовольственные товары - 101,3%, платные услуги населению - 102,4%.

В Азербайджане в апреле 2024 года зафиксирована дефляция на уровне 0,1% по сравнению с мартом, а за год инфляция составила 0,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,3%. В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 3,5%, в 2025 году - 5%, а в 2029 году - 4%. Всемирный банк в 2024 году ожидает инфляцию в стране на уровне 3%, в 2025 году - 3,5%, а в 2026 году - 4%. По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 5,5%, а в 2025 году увеличится до 6,5%.

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,6 %, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 4,2%.