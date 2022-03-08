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S&P понизило кредитные рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и РЖД

S&P понизило кредитные рейтинги "Газпрома", "Роснефти" и РЖД Международное рейтинговое агентство SP понизило кредитные рейтинги более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства и связи в местной и иностранной валюте, передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Финансы
8 марта 2022 г. 15:25
S&P понизило кредитные рейтинги Газпрома, Роснефти и РЖД

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства и связи в местной и иностранной валюте, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, рейтинги ряда крупнейших компаний РФ понижены до "C" и "CCC-" с негативным прогнозом. Изменения затронули такие компании, как "Газпром", "Роснефть", РЖД, МТС, "Алросу" и X5 Group. В S&P объяснили, что это связано со снижением рейтингов России до "CCC-".

S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" в начале марта. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понизился с "BBB-" до "ССС-".

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