S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне BBB+

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне BBB+/А-2 с негативным прогнозом вследствие снижения темпов роста и ослабления внешнеэкономических показателей, сообщило агентство.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что по-прежнему рассматривают значительные запасы природных ресурсов Казахстана как позитивный рейтинговый фактор, обусловливающий бюджетные профициты, превышение внешних активов над обязательствами, а также обеспечивавший рост бюджетных и внешних активов правительства в последние годы.

Тем не менее, как отмечается в сообщении S&P, наличие значительной ресурсной базы означает зависимость экономики страны от нефтяного сектора, который напрямую обеспечивает более 13% ВВП, более 50% доходов и 60% экспорта Казахстана.

"Мы полагаем, что снижение темпов экономического роста и цен на нефть, а также более низкие, чем ожидалось, объемы нефтедобычи и ухудшение внешнеэкономической ситуации приведут к ослаблению внешнеэкономической и фискальной позиции страны в ближайшие три года", — говорится в сообщении агентства.

Standard & Poor's прогнозирует, что реальный рост ВВП Казахстана в 2014 году составит 4%, в 2015 — 4,3%, в 2016 — 4,5%, в 2017 — 5,3%, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".