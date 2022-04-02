S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Standard Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз по рейтингу "Стабильный".

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз по рейтингу "Стабильный".

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

По информации, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

Агентством после совместных обсуждений с правительством было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана. Вместе с тем было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

В целом S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений. Согласно данным Standard & Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.