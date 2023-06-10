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S&P подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+/B"

S&P подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+/B" Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B" со стабильным прогнозом.
Финансы
10 июня 2023 г. 07:57
S&P подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B" со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на S&P, прогноз "cтабильный" отражает ожидания того, что благоприятные цены на углеводороды поддержат финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в следующем году, несмотря на прогнозируемое среднесрочное снижение добычи нефти.

"Мы можем рассмотреть возможность повышения рейтинга, если Азербайджан будет поддерживать более высокий внешний профицит дольше, чем мы ожидаем, что приведет к значительному дополнительному накоплению внешних активов. Рейтинги также могут вырасти, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий, включая недиверсифицированный характер экономики и ограничения эффективности денежно-кредитной политики",- говорится в сообщении.

По мнению аналитиков агентства, сильные фискальные и внешние фондовые позиции Азербайджана являются ключевой поддержкой для суверенных рейтингов.

"Правительство накопило значительные ликвидные активы, в основном Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). По нашим прогнозам, правительство будет иметь доступ к ликвидным активам в размере около 55% ВВП до 2026 года, а валовой долг сектора государственного управления постепенно снизится до 17% ВВП к 2026 году с оценочных 19% ВВП на конец 2022 года. В дополнение к существующим сильным позициям запасов, благоприятные цены на нефть также должны поддержать исполнение бюджета и платежного баланса Азербайджана.

Тем не менее, экономика Азербайджана остается сконцентрированной на нефтегазовом секторе, на долю которого приходится около 50% номинального ВВП страны. Следовательно, Азербайджан остается уязвимым перед любыми возможными неблагоприятными изменениями цен на углеводороды",- отмечает S&P.

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Версия на английском языке S&P affirms Azerbaijan's sovereign ratings at 'BB+/B'
Версия на азербайджанском языке S&P Azərbaycanın suveren reytinqini “BB+/B” səviyyəsində təsdiqləyib

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