S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B», со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на S&P, стабильный прогноз отражает ожидания агентства того, что благоприятные цены на углеводороды и растущий экспорт газа поддержат финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в 2022-2023 годах.

"Он также исходит из того, что возврата к открытой военной конфронтации с Арменией не будет, а негативные последствия российско-украинской войны для Азербайджана остаются ограниченными", - считают аналитики S&P.

Агентство может рассмотреть возможность повышения рейтинга, если высокий уровень профицита платежного баланса сохранится дольше, чем ожидалось, что приводит к значительному накоплению внешних активов. "Повышение рейтингов также может произойти, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, в том числе ограничения эффективности денежно-кредитной политики, связанные с повышенной долларизацией депозитов резидентов и все еще слабой банковской системой страны", - отмечает S&P.