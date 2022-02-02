S&P подтвердило рейтинги трех азербайджанских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги эмитента трех азербайджанских банков - Kapital Bank (на уровне BB-/B), Pasha Bank (B+/B) и Mugan Bank (B-/B).
Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по трем банкам остается стабильным.
"Подтверждения последовали за пересмотром наших критериев рейтинга банков и небанковских финансовых организаций и определения страновой оценки рисков банковской отрасли (BICRA).
Наши оценки экономического риска и отраслевого риска в Азербайджане составляют «9» и «9» соответственно. Эти баллы определяют BICRA и отправную точку для наших рейтингов финансовых учреждений, которые работают в основном в этой стране. Тенденции, которые мы наблюдаем как для экономических, так и для отраслевых рисков, остаются стабильными.
Недавнее быстрое распространение штамма Omicron подчеркивает неопределенность, присущую пандемии, а также важность и преимущества вакцин. Хотя нельзя исключать риск того, что новые, более тяжелые варианты вытеснят Omicron и обойдут существующий иммунитет", - отмечается в сообщении.
Текущий базовый сценарий S&P предполагает, что существующие вакцины могут продолжать обеспечивать значительную защиту от тяжелых заболеваний. Кроме того, многие правительства, предприятия и домашние хозяйства по всему миру разрабатывают политику, чтобы ограничить неблагоприятное экономическое воздействие повторяющихся волн COVID-19.
"Следовательно, мы не ожидаем повторения резкого глобального экономического спада, наблюдавшегося во втором квартале 2020 года. Тем временем мы продолжаем оценивать, насколько хорошо отдельные эмитенты адаптируются к новым волнам в своей географии или отрасли.