S&P подтвердило рейтинги трех азербайджанских банков

Недавнее быстрое распространение штамма Omicron подчеркивает неопределенность, присущую пандемии, а также важность и преимущества вакцин. Хотя нельзя исключать риск того, что новые, более тяжелые варианты вытеснят Omicron и обойдут существующий иммунитет", - отмечается в сообщении.

Текущий базовый сценарий S&P предполагает, что существующие вакцины могут продолжать обеспечивать значительную защиту от тяжелых заболеваний. Кроме того, многие правительства, предприятия и домашние хозяйства по всему миру разрабатывают политику, чтобы ограничить неблагоприятное экономическое воздействие повторяющихся волн COVID-19.

"Следовательно, мы не ожидаем повторения резкого глобального экономического спада, наблюдавшегося во втором квартале 2020 года. Тем временем мы продолжаем оценивать, насколько хорошо отдельные эмитенты адаптируются к новым волнам в своей географии или отрасли.