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S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана

S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».
Финансы
22 января 2022 г. 09:39
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингам стабильный.

"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем, что соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Арменией и Россией в целом будет продолжать действовать, в то время как благоприятные цены на углеводороды и рост экспорта газа будут поддерживать финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в течение следующих 12 месяцев", - отмечает S&P.

Рейтинговое агентство может рассмотреть возможность повышения рейтинга, если внешние профициты будут значительно выше, чем ожидает S&P, что привело бы к устойчивому накоплению внешних активов. "Рейтинги также могут вырасти, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, в том числе ограничений эффективности денежно-кредитной политики, связанных с повышенной долларизацией депозитов резидентов и все еще слабой банковской системой страны", - говорится в сообщении агентства.

Из стран, которым S&P присвоило категорию «BB», фискальные и внешние фондовые позиции Азербайджана считаются одними из самых сильных. "Правительство накопило значительные ликвидные активы, в основном в рамках суверенного фонда благосостояния SOFAZ. По нашим прогнозам, правительство будет иметь доступ к ликвидным активам в размере около 70% ВВП до 2025 года, а общий государственный долг останется ниже 30% ВВП. Благоприятные в настоящее время цены на нефть также поддерживают финансовое состояние и платежный баланс Азербайджана.

Наши рейтинги Азербайджана по-прежнему сдерживаются слабой институциональной эффективностью, узкой и концентрированной экономической базой страны и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики", - считает S&P.

Мы можем понизить рейтинги, если сальдо бюджета Азербайджана ухудшится больше, чем мы прогнозируем в среднесрочной перспективе. Это может произойти, например, из-за более высоких, чем ожидалось, государственных капитальных расходов (капитальных затрат) или существенного снижения доходов от углеводородов; например, потому что старение нефтяных месторождений приводит к более быстрому снижению добычи нефти, чем ожидалось. Сокращение доходов от углеводородов может дополнительно повлиять на более широкие экономические перспективы Азербайджана, поскольку реальный рост ВВП на душу населения будет ниже, чем у сопоставимых стран с аналогичным уровнем экономического развития. Давление на рейтинги может усилиться и в случае новой резкой эскалации военного противостояния с Арменией, но это не наш базовый сценарий.

И наоборот, мы могли бы

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