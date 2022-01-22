S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингам стабильный.

"Стабильный прогноз указывает на то, что мы ожидаем, что соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Арменией и Россией в целом будет продолжать действовать, в то время как благоприятные цены на углеводороды и рост экспорта газа будут поддерживать финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в течение следующих 12 месяцев", - отмечает S&P.

Рейтинговое агентство может рассмотреть возможность повышения рейтинга, если внешние профициты будут значительно выше, чем ожидает S&P, что привело бы к устойчивому накоплению внешних активов. "Рейтинги также могут вырасти, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, в том числе ограничений эффективности денежно-кредитной политики, связанных с повышенной долларизацией депозитов резидентов и все еще слабой банковской системой страны", - говорится в сообщении агентства.

Из стран, которым S&P присвоило категорию «BB», фискальные и внешние фондовые позиции Азербайджана считаются одними из самых сильных. "Правительство накопило значительные ликвидные активы, в основном в рамках суверенного фонда благосостояния SOFAZ. По нашим прогнозам, правительство будет иметь доступ к ликвидным активам в размере около 70% ВВП до 2025 года, а общий государственный долг останется ниже 30% ВВП. Благоприятные в настоящее время цены на нефть также поддерживают финансовое состояние и платежный баланс Азербайджана.