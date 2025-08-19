S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+"

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный.

Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - комментируют решение аналитики агентства.

Агентство ожидает значительные доходы от импортных пошлин США на фоне повышения их уровня, что в целом может позволить компенсировать возможные более слабые бюджетные показатели страны.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны подкреплены богатой, диверсифицированной и устойчивой экономикой с ВВП на душу населения, который может превысить $89 тыс. в 2025 году.

S&P Global прогнозирует замедление среднегодового роста реального ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,7% и 1,6% соответственно, в том числе за счет сокращения рабочей силы на фоне снижения иммиграции.