S&P подтвердил рейтинг PASHA Bank

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в очередной раз подтвердило рейтинг PASHA Bank. Об этом сообщили Report из банка. Так, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "ВВ-", краткосрочный РДЭ - на уровне "B".

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, залогом очередного подтверждения рейтинга стали надежность, сильные рыночные позиции банка: "Несмотря на усиление макроэкономических вызовов, мы, как региональный финансовый институт, продолжили оказывать поддержку своих клиентов, предоставляя им профессиональную экспертизу и индивидуальное обслуживание. Таким образом, подтверждение рейтинга PASHA Bank свидетельствует как о сохранении нами устойчивой финансовой позиции в странах операций, так и о растущем доверии клиентов к нам, как к бизнес-партнеру".

Отметим, что в своем отчете Standard&Poor’s указывает на то, что PASHA Bank обладает высокой значимостью для банковского сектора Азербайджана, и в своей оценке бизнес-позиции банка учитывает его значительную рыночную долю в сегменте услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, а также наличие опытной управленческой команды.

Напомним, что PASHA Bank осуществляет деятельность с 2007 года. Уставный капитал кредитной организации равен 333 млн манатов. ООО PASHA Holding принадлежат 60%, ООО Ador – 30%, Арифу Пашаеву – 10% пакета акций банка.