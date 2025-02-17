S&P огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане на 2025-2026 годы

Международное рейтинговое агентство SP Global ожидает сохранение в 2025 году темпов роста ВВП Азербайджана на уровне 2%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает сохранение в 2025 году темпов роста ВВП Азербайджана на уровне 2%.

Об этом передает Report со ссылкой на S&P. Агентство повысило свои ожидания по росту ВВП в 2026 году с 1,5% до 2%.

В отчете отмечается, что ВВП региона Кавказа и Центральной Азии в 2024 году превзошел прогнозы агентства. Хотя прогнозы роста ВВП в 2025 году остаются высоки, они будут ниже уровня 2024 года.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует экономический рост в стране в текущем году на уровне 3,5%, а Центральный банк ожидает рост в 2025 году на уровне 3,3%.

По прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s, реальный рост ВВП Азербайджана в 2025 году составит 4%. Fitch Ratings прогнозирует увеличение ВВП страны на 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году. Голландский банк ING в этом году ожидает экономический рост в стране на уровне 2,6%, а в следующем году - 2,8%.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%