S&P оценило влияние российско-украинского конфликта на экономику Азербайджана

Влияние российско-украинского конфликта на экономику Азербайджана пока кажется ограниченным, несмотря на некоторые неопределенности, выходящие за рамки канала цен на нефть.

Влияние российско-украинского конфликта на экономику Азербайджана пока кажется ограниченным, несмотря на некоторые неопределенности, выходящие за рамки канала цен на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

"Россия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана по импорту, на ее долю приходится 20% от общего объема импорта товаров, из которых пшеница является самой крупной статьей. До войны Украина обеспечивала 4,5% импорта. Несмотря на то, что конфликт способствовал росту инфляции, в том числе на продукты питания, в настоящее время не видно более широких последствий для Азербайджана, таких как массовые сбои в цепочке поставок или недоступность некоторых товаров", - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, имеются некоторые неподтвержденные данные о переезде российских граждан в Азербайджан или перемещении их средств, но "макроэкономический эффект от этого пока несущественен".