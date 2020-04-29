S&P оценило влияние пандемии на банковский сектор Азербайджана

Сильные внешнеэкономические показатели Азербайджана останутся основным позитивным рейтинговым фактором и будут поддерживаться значительным объемом внешних активов под управлением Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) — около 41,3 млрд долларов США по состоянию на 31 марта 2020 года (по сравнению с номинальным ВВП Азербайджана на уровне около 48 млрд долларов США по состоянию на конец 2019 г.).

Как передает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, влияние пандемии COVID-19 на экономику по-прежнему сложно оценить и последствия сложившейся ситуации могут быть хуже, чем мы предполагаем в настоящее время: "Темпы восстановления экономического роста также будут зависеть от политических мер, направленных на ограничение действия факторов стресса и поддержку экономики и домохозяйств".

По мнению авторов отчета, дополнительное давление на темпы роста экономики в краткосрочной перспективе может быть связано со снижением экономической активности вследствие пандемии COVID-19, особенно заметно будет влияние на сектор розничной торговли и гостиничный бизнес.

S&P ожидает, что риски для азербайджанских банков возрастут, и это может оказать сдерживающее влияние на темпы роста их бизнеса и показателей прибыли.

"Мы полагаем, что это обстоятельство вместе с сохраняющимися внешними факторами уязвимости в конечном счете может оказать более негативное, чем мы ранее предполагали, влияние на размер запасов капитала банков и — в ряде случаев — на стабильность ресурсной базы. Более того, несмотря на восстановление объемов кредитования в 2019 году (главным образом в розничном сегменте), мы по-прежнему полагаем, что экономика Азербайджана находится в фазе коррекции, и это оказывает сильное влияние на банковский сектор.

В рамках нашего базового сценария мы предполагаем, что сложная экономическая ситуация обусловит ухудшение способности многих корпоративных и индивидуальных заемщиков, а также предприятий малого и среднего бизнеса обслуживать свои долговые обязательства. По нашим прогнозам, доля проблемных кредитов составит 12-15% в 2020 году по сравнению с около 8% в конце 2019 г.ода. Влияние дополнительных расходов, связанных с формированием резервов на возможные потери по кредитам, на показатели прибыльности банков может быть распределено в течение 2020-2021 гг., что может в некоторой степени ограничить сокращение запасов капитала банков.

Мы ожидаем, что в 2020 г. темпы выдачи новых кредитов азербайджанскими банками снизятся, в то время как расходы на резервирование, скорее всего, возрастут до 4% среднего объема кредитного портфеля по банковскому сектору (по сравнению с 3,2% в среднем в 2015-2019 гг.). В результате, некоторые банки смогут продемонстрировать результаты лишь на уровне безубыточности. По состоянию на конец 2019 года объем задолженности домохозяйств и корпоративных заемщиков составил 8,5% и 10,2% ВВП Азербайджана соответственно — этот показатель ниже, чем в ряде сопоставимых стран по оценке отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) — Грузии, Тунисе и Греции", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, несмотря на то, что ресурсная база банковской системы Азербайджана характеризуется относительно высокой долей депозитов клиентов и не испытывает значительной зависимости от внешнего финансирования, после резкой девальвации маната на протяжении последних лет возникли продолжительные дисбалансы активов и обязательств вследствие увеличившейся доли фондирования в иностранной валюте - до более 60% средств клиентов: "Мы по-прежнему рассматриваем эти сохраняющиеся валютные дисбалансы как риски, особенно на фоне растущего давления на манат в результате падения цен на нефть в первом квартале 2020 года.

Несмотря на растущее давление на экономику и неопределенность текущей ситуации, наш базовый уровень рейтинга банка, действующего преимущественно в Азербайджане, на основе которого присваивается кредитный рейтинг эмитента, остается на уровне «b+». С нашей точки зрения рейтинг уже включает риски, присущие банковскому сектору этой страны: повышенный кредитный риск, риски, связанные с циклическим характером экономики и достаточно агрессивными практиками кредитования, имевшими место на протяжении ряда лет".

S&P Global Ratings осознает высокую степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока достижения пиковых показателей пандемии коронавируса: "По оценкам органов власти некоторых стран, пик заболевания придется на середину 2020 года, и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение. Мы полагаем, что меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19 подтолкнули мировую экономику к рецессии. В данный момент ситуация находится в процессе развития, и мы пересматриваем наши оценки и допущения в соответствии с ее изменением".

Кредитные рейтинги Азербайджана по версии S&P остаются на уровне «BB+/B», прогноз изменения суверенных рейтингов — «Стабильный».