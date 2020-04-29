S&P:PASHA Bank по-прежнему будет демонстрировать высокую устойчивость бизнеса

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги ОАО «PASHA Bank» со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на отчет рейтингового агентства, сохранение «Стабильного» прогноза по рейтингам отражает мнение S&P о том, что хорошая способность генерировать прибыль позволит банку абсорбировать потери по кредитам в случае возможного увеличения объема проблемных кредитов на фоне сложных экономических условий.

"Прогноз «Стабильный» также отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев объемы бизнеса и доходов PASHA Bank будут поддерживаться за счет значительной доли банка на рынке кредитования в целом и в сегменте корпоративного кредитования в частности. При этом крупные запасы ликвидности и стабильная база клиентских депозитов будут оказывать положительное влияние на кредитный профиль банка", - говорится в отчете.

Вместе с тем, в S&P полагают, что в 2020 году качество активов PASHA Bank, вероятнее всего, ухудшится, а потери по кредитам увеличатся – на фоне ожидаемой рецессии в экономике Азербайджана, обусловленной пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть: "В частности, мы полагаем, что в этом году объем проблемных кредитов банка увеличится до 12-13% (с учетом реструктурированных кредитов) по сравнению с 7,4% по состоянию на конец 2019 года, при этом стоимость риска возрастет до 3,2% кредитного портфеля. В то же время мы считаем, что начиная с 2021 года объем проблемных активов PASHA Bank будет постепенно снижаться до уровня менее 10% на фоне восстановления экономики. При этом, по нашему мнению, хорошая способность банка генерировать прибыль позволит ему абсорбировать дополнительные потери по кредитам, не допуская существенного давления на запасы капитала. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что коэффициент RAC банка будет оставаться устойчиво выше 3% до конца 2021 года".

Агентство считает, что PASHA Bank по-прежнему будет демонстрировать высокую устойчивость бизнеса в течение экономического цикла: "Мы полагаем, что значительная рыночная доля банка в сегменте корпоративного кредитования в Азербайджане (около 20% по состоянию на конец 2019 г.) позволит PASHA Bank избежать существенного сокращения доходов. В то же время традиционно высокая эффективность операционной деятельности обеспечит прибыльность бизнеса банка даже в 2020 г., несмотря на увеличение потерь по кредитам. Снижение темпов роста активов, взвешенных с учетом риска, в 2020-2021 гг. позволит отчасти ослабить давление на запасы капитала, однако потенциально высокие убытки, связанные с валютными курсовыми разницами, и значительные дивидендные выплаты по-прежнему будут оказывать негативное влияние на консолидированные показатели капитализации банка.

Мы считаем, что кредитный профиль PASHA Bank будет поддерживаться значительными запасами ликвидности и стабильной базой вкладчиков. По состоянию на конец 2019 года ликвидные активы банка (включая денежные средства, межбанковские депозиты и ликвидные инвестиции в ценные бумаги) покрывали более 54% депозитов клиентов".

S&P ожидает повышения рейтингов PASHA Bank в случае повышения стабильности показателей капитала банка и повышения диверсификации базы клиентов. Повышение рейтингов банка также может быть обусловлено существенным улучшением консолидированных показателей капитала банка, при котором прогнозируемый нами коэффициент RAC повысится и будет устойчиво выше 7%, говорится в отчете.