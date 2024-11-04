S&P оценило банковские риски в Азербайджане в среднесрочной перспективе

Рентабельность собственного капитала (ROE) банковского сектора Азербайджана в 2024-2026 годах составит 16% против 17,7% в 2023 году и 16,2% в 2022 году.

Рентабельность собственного капитала (ROE) банковского сектора Азербайджана в 2024-2026 годах составит 16% против 17,7% в 2023 году и 16,2% в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в обновленном отчете о показателях банковских рисков международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в данном отчете обновлены показатели по 85 банковским системам.

Согласно прогнозам, показатель рентабельности активов (ROA) азербайджанских банков ожидается в течение трех лет на уровне 2,1% против 2,2% в предыдущие два года.

Процентное соотношение кредитов к депозитному портфелю прогнозируется на уровне 105,1% в 2024 году, 110,7% в 2025 году, 116,5% в 2026 году. Тогда как в 2023 году этот показатель составлял 100,9%, а в 2022 году - 88,7%.

В рамках оценки кредитных рисков для экономики S&P проанализировал также состояние неработающих активов и кредитные потери банков в течение трех лет. Так, доля проблемных кредитов азербайджанских банков в 2024 году ожидается на уровне 3% от кредитного портфеля сектора, в 2025 году - 3,2%, а в 2026 году - 3,4%. В 2023 году этот показатель составил 2,6%, а в 2022 году - 3,6%.

При этом кредитные потери банков в 2024-2026 годах ожидаются в размере 1,2% от кредитного портфеля сектора против 1,1% в 2023 году и 1% в 2022 году.

Кроме того, задолженность домохозяйств в ВВП в 2024 году ожидается на уровне 13,5%, в 2025 году - 15,7%, а в 2026 году - 17,5%. Данный показатель в 2022 году составлял 8,4%, а в 2023 году - 11,4%.

Доля корпоративного долга в ВВП в этом году прогнозируется на уровне 9,1%, в следующем году - 10,2%, а в 2026 году - 11%. Тогда как в 2022 году этот показатель составлял 6,6%, увеличившись в 2023 году до 8,1%.

Задолженность частного сектора в ВВП в 2024 году ожидается в размере 22,6%, в следующем году - 25,9%, а в 2026 году - 28,5%. При этом в этом году долг этого сектора увеличится на 3,1%, в 2025 году - 3,3%, а в 2026 году - на 2,5%.

В 2022 году данный показатель составлял 15,1% (при снижении на 3,3%), увеличившись в 2023 году до 19,5% (при росте на 4,4%).

Согласно отчету, цены на жилье с учетом инфляции в 2024 году вырастут на 5,3%, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 3,4%. Тогда как в 2022 и 2023 годах наблюдалось снижение на 5,3% и 0,9% соответственно.