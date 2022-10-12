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S&P о влиянии на банковские депозиты в Азербайджане репатриации денег из России

S&P о влиянии на банковские депозиты в Азербайджане репатриации денег из России Репатриация денег азербайджанской диаспоры из России внесла заметный вклад в рост депозитов физических лиц в банковском секторе Азербайджана.
Финансы
12 октября 2022 г. 12:36
S&P о влиянии на банковские депозиты в Азербайджане репатриации денег из России

Репатриация денег азербайджанской диаспоры из России внесла заметный вклад в рост депозитов физических лиц в банковском секторе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства S&P Global Ratings банковского сектора Азербайджана.

"Это, однако, может иметь временный эффект, поскольку впоследствии рост депозитов, вероятно, вернется к уровням, существовавшим до 2022 года", - отмечает S&P.

Согласно исследованию агентства, имеются некоторые неподтвержденные данные о переселении российских граждан в Азербайджан или азербайджанской диаспоре в России о переводе средств в Азербайджан из России, но макроэкономический эффект от этого пока несущественен.

"Однако депозиты физических лиц продемонстрировали рост на 17% за первые семь месяцев 2022 года против 5% за аналогичный период 2021 года", - отмечает S&P.

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Версия на азербайджанском языке S&P Rusiyadan pul köçürmələrinin Azərbaycanda bank depozitlərinə təsirini açıqlayıb

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