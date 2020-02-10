S&P: Рыночная доля азербайджанского PASHA Bank в корпоративном секторе увеличится до 24%

Сильные рыночные позиции PASHA Bank в сегменте кредитования корпоративных клиентов в Азербайджане по-прежнему поддерживают стабильность его бизнеса. Рыночная доля банка в этом сегменте увеличилась с 15,6% в конце 2018 г. до 18,6% по данным на 1 октября 2019 г., и этот показатель может достигнуть 22-24% в 2020 г.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговой оценке S&P Global Ratings, согласно которой долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ОАО «PASHA Bank» понижен с «ВВ-» до «В+», прогноз по рейтингам — «Стабильный». Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «B».

"В то же время, вопреки нашим прошлым прогнозам увеличение рыночной доли не привело к значительному повышению диверсификации клиентской базы, которая остается ниже, чем у крупнейших банков соседних стран. Это отражает относительно небольшой объем экономики Азербайджана и бизнес-модель банка, ориентирующуюся исключительно на предоставление услуг корпоративным клиентам", - говорится в сообщении.

S&P полагает, что значительный запас ликвидности и стабильность базы депозитов поддерживают кредитный профиль банка. По данным на конец 2019 г. ликвидные активы, включая денежные средства, межбанковские депозиты и ликвидные инвестиции в ценные бумаги, покрывали примерно 48% депозитов клиентов.

"Мы также отмечаем, что показатели фондирования PASHA Bank лучше, чем у сопоставимых банков, благодаря относительно низкой зависимости от финансирования, привлекаемого на открытом рынке, и значительному запасу ликвидных активов. По состоянию на 30 июня 2018 г. коэффициент стабильного финансирования составлял около 214% по сравнению со средним показателем 140% для сопоставимых банков, а отношение «кредиты клиентам / депозиты клиентов» — 45% по сравнению с 120% в среднем у сопоставимых банков", - считают аналитики агентства.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам PASHA Bank отражает мнение агентства о том, что значительная рыночная доля банка в корпоративном сегменте азербайджанского банковского сектора, крупные запасы ликвидности, а также стабильная база депозитов будут поддерживать кредитное качество банка в ближайшие 12-18 месяцев. "Несмотря на несколько более агрессивную политику PASHA Bank в отношении капитала, а нашем «Стабильном» прогнозе мы также учитываем преимущества, которые банк получает, находясь в составе более крупной группы PASHA Holding.

Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие в отношении PASHA Bank в случае улучшения качества его активов и повышения стабильности показателей капитализации, а также повышения диверсификации клиентской базы банка. Значительное улучшение показателей капитализации PASHA Bank на уровне группы, при котором прогнозируемый нами коэффициент RAC (коэффициент капитала, скорректированный с учетом риска -risk-adjusted capital) будет устойчиво превышать 7%, что также может обусловить позитивное рейтинговое действие", - говорится в сообщении.

S&P отмечает, что во-первых, качество активов банка в целом соответствует средним показателям по сектору, во-вторых, около 40% проблемных кредитов имеет денежное обеспечение, в-третьих, несмотря на наличие двух заемщиков с невысоким кредитным качеством, остальная часть портфеля демонстрирует в целом хорошие показатели: просроченные кредиты составляют около 5% портфеля.