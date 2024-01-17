S&P назвало причину роста корпоративных дефолтов в мире в 2023 году

Число глобальных корпоративных дефолтов в 2023 году достигло 153 после 12 дефолтов в декабре.

Число глобальных корпоративных дефолтов в 2023 году достигло 153 после 12 дефолтов в декабре.

Об этом передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Их число выросло на 80% по сравнению с 2022 годом (85 дефолтов).

По ожиданиям S&P, экономического роста и более высокие затраты на финансирование в мире будут способствовать увеличению количества дефолтов: "Мы ожидаем, что к сентябрю 2024 года ставки корпоративного дефолта спекулятивного уровня в США и Европе достигнут 5% и 3,75% соответственно"

По данным S&P Global Ratings, в 2023 году США лидировали по дефолтам: на их долю пришлось 96–63% всех дефолтов в мире, что в 2,6 раза превышает количество дефолтов в США в 2022 году.

В 2023 году в Европе было меньше дефолтов, чем в США, но в прошлом году в Европе по-прежнему было повышенное количество дефолтов — 30. Это почти вдвое превышает количество дефолтов в регионе в 2022 году и является вторым по величине годовым показателем дефолтов.

"В 2024 году мы ожидаем дальнейшего ухудшения кредитоспособности во всем мире, преимущественно в нижней части рейтинговой шкалы (рейтинг "B-" или ниже), где около 40% эмитентов подвергаются риску понижения рейтингов. Мы ожидаем, что стоимость финансирования останется высокой, несмотря на перспективу снижения ставок. И хотя заемщики сократили сроки погашения до 2024 года, ожидается, что большая доля долгов спекулятивного уровня будет погашена в 2025 и 2026 годах", - отмечает S&P.

Согласно отчету, проблемные биржи по-прежнему оставались основной причиной дефолтов в 2023 году, и на их долю пришлось семь из 12 дефолтов в декабре: "В прошлом году было 72 проблемных биржи, что значительно превышает средний показатель за пять лет (51), поскольку эмитенты стали чаще урегулировать кризисные ситуации во внесудебном порядке. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в 2024 году, поскольку компании могут использовать проблемные биржи в качестве инструмента управления приближающимися сроками погашения, особенно в связи с тем, что высокие процентные ставки делают рефинансирование недоступным для некоторых эмитентов с более низким рейтингом".

Таким образом, проблемные биржи стали основной причиной дефолтов в 2023 году, на их долю пришлось более 40% дефолтов третий год подряд.