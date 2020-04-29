S&P назвало причины ухудшения показателей ликвидности Muganbank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги ОАО Muganbank в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре»), что обусловлено повышением риска того, что банк может нарушить регуляторные требования в отношении коэффициента ликвидности и – в худшем случае – не сможет выполнять обязательства своевременно и в полном объеме, если отток клиентских депозитов станет еще более значительным.

Как передает Report со ссылкой на отчет рейтингового агентства по банковскому сектору Азербайджана, в первом квартале 2020 года отток корпоративных депозитов обусловил сокращение совокупного объема депозитов Muganbank на 19% по сравнению с показателями по состоянию на конец 2019 года.

"Как следствие, его регуляторный коэффициент краткосрочной ликвидности снизился с 65% по состоянию на конец 2019 года до 40% по состоянию на 31 марта 2020 года и приблизился к регуляторному минимуму (30%). В то же время, 13 марта 2020 года правительство Азербайджана продлило до 4 декабря 2020 года страховые гарантии по всем вкладам физических лиц в рамках мер по ограничению процентной ставки (данные гарантии уже действовали в течение пяти лет и срок их действия подходил к концу). Как следствие, отток розничных депозитов вплоть до настоящего времени был незначительным. На наш взгляд, Центральный банк Азербайджана располагает достаточным набором инструментов для поддержания ликвидности банков в случае оттока депозитов", - считают аналитики агентства.

Как отмечается в отчете, в случае дальнейшего ухудшения показателей ликвидности Muganbank, вызванного текущим оттоком депозитов, если банк не получит своевременной и достаточной поддержки от акционера либо от Центробанка (как кредитора последней инстанции), то рейтинги банка могут быть пересмотрены в сторону снижения: "Мы продолжим следить за изменением показателей фондирования и ликвидности Muganbank, а также за соблюдением им регуляторных требований. Мы планируем вывести рейтинги Muganbank из списка CreditWatch в ближайшие три месяца. Это может быть обусловлено снижением волатильности депозитной базы и формированием достаточных запасов ликвидности, которые позволят банку абсорбировать дальнейший возможный отток депозитов".