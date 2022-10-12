S&P назвало факторы поддержки дальнейшего роста экономики Азербайджана

Рост ВВП Азербайджана в период с 2023 по 2025 год в среднем составит около 1,5%.

Рост ВВП Азербайджана в период с 2023 по 2025 год в среднем составит около 1,5%.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства S&P Global Ratings банковского сектора Азербайджана.

"После уверенного роста ВВП на уровне 5,6% в 2021 году, благодаря фискальному стимулированию и постепенному ослаблению ограничений социальной изоляции (что способствовало восстановлению ненефтяного сектора), а также постепенной адаптации хозяйствующих субъектов к ситуации, мы ожидаем, что с 2022 года экономическая активность будет постепенно повышаться", - отмечает S&P.

Агентство считает, что воздействие экономического спада и снижения цен на нефть оказалось мягче, чем ожидало S&P, в основном благодаря более быстрому восстановлению экономики и широкому спектру мер государственной поддержки экономики, затронувших заемщиков: "Мы считаем, что снижение экономического риска в Азербайджане носит скорее циклический характер, чем структурный, и в значительной степени поддерживается благоприятными ценами на сырье и более динамичным бизнесом".

По мнению аналитиков агентства, экономический рост, вероятно, будет поддерживаться продолжающимся восстановлением внутреннего потребления, чему способствуют фискальные стимулы, увеличение экспорта углеводородов и восстановление ненефтяного сектора: "В ее основе лежит предположение о том, что возврата к открытой военной конфронтации с Арменией не будет. В сентябре 2022 года возникли новые фрагменты конфликта, хотя масштабы пока остаются относительно сдержанными. Негативные последствия российско-украинского конфликта для Азербайджана остаются ограниченными. Россия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана по импорту, на ее долю приходится 20% от общего объема импорта товаров, из которых пшеница является крупнейшей отдельной статьей".