S&P: Muganbank сможет поддерживать достаточную ликвидность в 2021 году

Повышение ставок по депозитам в 2020 году негативно сказалось на прибыльности банка

Международное рейтинговое агентство S&P Global today Ratings пересмотрело прогноз по ОАО Muganbank с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «CCC + / C».

Как передает Report со ссылкой на S&P, изменение прогноза связано с тем, что за последние три месяца профиль фондирования и ликвидности банка стал более стабильным.

«Кроме того, ликвидность Muganbank увеличилась за тот же период благодаря более стабильной депозитной базе и средствам Центрального банка. Ликвидные активы на 19 февраля составили 97 млн манатов (около 15% от общих активов). Показатель быстрой ликвидности банка в период с января 2020 года по февраль 2021 года соответствовал нормативу. Он постоянно поддерживал этот коэффициент на уровне выше 40% с начала декабря 2020 года при минимальном уровне 30% и составлял 77% 19 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Аналитики S&P полагают, что Muganbank сможет поддерживать достаточную ликвидность в 2021 году благодаря более стабильной депозитной среде: «Мы не предвидим значительного оттока депозитов после истечения срока полного страхования депозитов физических лиц 4 апреля 2021 года. Если гарантия полного страхования не будет продлена, гарантированная сумма снизится до 100 000 манатов (около 58 800 долларов США) на человека. Только около 15% депозитов Muganbank превышают эту сумму, и некоторые из них принадлежат связанным сторонам, что, по нашему мнению, менее чувствительно к доверию».

Muganbank зафиксировал убыток в размере 2,2 млн манатов до создания резервов на 2020 год по местным стандартам бухгалтерского учета. Банк решил повысить ставки по депозитам в 2020 году, чтобы сдержать отток депозитов, что негативно сказалось на его прибыльности, отмечает S&P.

По мнению аналитиков агентства, финансовые результаты Muganbank в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) могут быть значительно слабее из-за различий в создании резервов.

По состоянию на конец 2020 года коэффициенты достаточности нормативного капитала Muganbank были значительно выше минимального уровня. Коэффициент достаточности капитала 1 уровня составлял 15,3% при минимальном уровне в 5%, а коэффициент достаточности общего капитала - 18,7% при минимальном уровне 10%.

«Мы ожидаем, что банк будет по-прежнему соблюдать местные нормативные требования, даже несмотря на то, что мы ожидаем, что наш коэффициент достаточности капитала с поправкой на риск (RAC) останется очень низким, примерно на уровне 1% в 2021 году. Большой разрыв между коэффициентом RAC и коэффициентом местного регулирования указывает на более высокие резервы по МСФО по сравнению с нормативными положениями. Просроченные кредиты снизились примерно до 18% на конец 2020 года с 26% на конец 2019 года, в основном за счет списания и продажи проблемных кредитов.

Несмотря на повышение ликвидности, мы считаем, что бизнес-модель Muganbank остается хрупкой и может потребовать поддержки со стороны мажоритарного акционера. Мы понимаем, что Muganbank планирует пересмотреть свою стратегию в ближайшие месяцы, чтобы решить проблемы с низкими показателями прибыльности и планами роста.

Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что восстанавливающаяся макроэкономическая среда в Азербайджане будет способствовать стабильности банка, и что Muganbank сможет поддерживать достаточную ликвидность и не испытает существенного оттока клиентских депозитов в следующие 12 месяцев.

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в течение следующих 12 месяцев, если ликвидность Muganbank снизится из-за возобновления оттока депозитов и отток средств не будет полностью и своевременно компенсирован поддержкой со стороны акционера банка или Центрального банка Азербайджана как кредитора последней инстанции», - говорится в сообщении.

S&P полагает, что позитивное рейтинговое действие в следующие 12 месяцев будет возможным, если банк продемонстрирует список адекватной ликвидности, стабильность вкладов физических лиц после перехода от полной гарантии вкладов в апреле, положительную динамику качества активов за счет дальнейшего сокращения устаревших проблемных кредитов, повышения капитализации за счет увеличения нераспределенной прибыли и / или вливания капитала и новую среднесрочную стратегию, направленную на то, чтобы сделать ее бизнес-модель прибыльной и устойчивой.