S&P: Мировые частные и венчурные инвестиции сократились в январе на 62%

Объем и стоимость глобальных операций с частным и венчурным капиталом в начале января были слабыми.

Объем и стоимость глобальных операций с частным и венчурным капиталом в начале января были слабыми.

Как передает Report со ссылкой на S&P Global Market Intelligence, стоимость сделки составила 25,32 млрд долларов США, что на 62,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 66,88 млрд долларов США. Всего зафиксирована 921 сделка, что на 44,6% меньше, чем в январе 2022 года (1 663).

В Северной Америке зафиксирован самый высокий объем сделок в январе — 320 транзакций, за ней следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 285 сделок и Европа — 269.

Ежемесячная совокупная стоимость прямых и венчурных инвестиций также была самой высокой в ​​Северной Америке — 12,39 млрд долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место с 6,53 млрд долларов, а объем инвестиций в Европе составил 5,22 млрд долларов.

Крупнейшей сделкой с частным капиталом за месяц стало соглашение Vista Equity Partners Management LLC о приобретении поставщика страховых технологий Duck Creek Technologies Inc. у группы инвесторов за 2,63 млрд долларов. В группу инвесторов входят частные инвестиционные компании Insight Venture Management LLC, Temasek Holdings Ltd., Dragoneer Investment Group LLC и Apax Partners LLP, а также Accenture PLC и Accenture LLP.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале.

Второй по величине объявленной сделкой было предложение, сделанное Triton через свой фонд выкупа Triton Fund V LP, о приобретении финской сервисной компании Caverion Oyj за 1,1 млрд евро. Срок действия предложения истекает 11 апреля или около того, и ожидается, что предложение будет завершено в третьем или четвертом квартале.

Технологии, медиа и телекоммуникации были ведущим сектором по стоимости сделок в январе, на их долю приходилось 30,4% от общего объема. Далее следуют отрасли промышленности и здравоохранения, на которые приходится 24,5% и 15,2% от общего объема соответственно. Стоимость сделок снизилась почти во всех секторах, кроме недвижимости.