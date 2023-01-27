S&P: Макро-настроение после Давоса улучшилось, но риски для инфляции и роста ставок остаются

Макро-настроение после Давоса заметно улучшилось, что в основном отражает облегчение по поводу устойчивости европейской экономики, включая доступность газа, и оптимизм по поводу удивительно раннего и резкого выхода Китая из своей политики нулевого COVID.

Макро-настроение после Давоса заметно улучшилось, что в основном отражает облегчение по поводу устойчивости европейской экономики, включая доступность газа, и оптимизм по поводу удивительно раннего и резкого выхода Китая из своей политики нулевого COVID.

Как передает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, оба события позитивны для мировой экономики. Однако S&P полагает, что они усиливают основные макрориски: инфляцию и рост процентных ставок.

"В еврозоне нас не удивила устойчивость. Наш несогласованный призыв включал в себя стимулирование со стороны производства, поскольку узкие места в цепочке поставок ослабли, и фирмы начали очищать книги заказов. И это несмотря на удар по росту из-за более высоких ставок и ужесточения финансовых условий. Мы не могли предсказать мягкую зиму в Европе, но это также помогло экономике.

Что касается Китая, то время и темпы открытия нас действительно удивили. В нашем прогнозе предполагалось, что это произойдет более постепенно в первой половине года. Более раннее возобновление работы удерживает Китай на пути к росту почти на 5% в этом году, несмотря на слабое завершение до 2022 года. Но распространение спроса будет ограниченным, учитывая, что восстановление будет смещено в сторону потребительских расходов и, следовательно, будет в основном внутренним", - говорится в отчете.

S&P считает, что открытие Китая усилит глобальное инфляционное давление. Цены на сырье уже растут. Это усложнит макрополитику в странах, где основное внимание уже уделяется снижению инфляции.

"Таким образом, мы воспринимаем давосскую эйфорию спокойно. Мы объясняем, почему, и вновь подтверждаем наш нынешний макроэкономический взгляд через призму экономики «большой тройки». Учитывая то, что в настоящее время двигает глобальную макроэкономическую стрелку, которая изменила обычный порядок наших обсуждений: сначала еврозона, затем Китай и, наконец, США и развивающиеся рынки", - отмечает агентство.

S&P полагает, что риски рецессии, возможно, снизились, но главной макроэкономической проблемой остается инфляция: "В частности, как будет повышаться учетная ставка — и ужесточаться финансовые условия — необходимые для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2023 году и далее? Более сильный импульс — это палка о двух концах. Это создает попутный ветер для роста, но повышает вероятность того, что ставки, возможно, придется повысить, чтобы обуздать спрос и вернуть инфляцию к целевому уровню.

Суть в том, что мы подтверждаем наш базовый сценарий. Однако пересмотр темпов роста в сторону повышения может привести к увеличению темпов роста на более длительный срок и связанным с этим негативным последствиям для объема производства в среднесрочной перспективе".