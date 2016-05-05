​S&P: Китайскую валюту ждет резкая девальвация

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ При замедлении экономики КНР вдвое цены на нефть резко упадут, а кредитные рейтинги до 50% эмитентов снизятся, говорится в стресс-тесте международного рейтингового агентства Standard&Poor`s.

Как передает Report со ссылкой на РБК, удар придется на страны-экспортеры - Россию, Австралию и Бразилию.

Сценарий стресс-теста, проведенного S&P, предполагает резкое падение объемов инвестиций в китайскую экономику, в результате чего средние темпы прироста ВВП Китая в 2017–2020 годах сократятся до 3,4% в год, что почти вдвое меньше роста китайского ВВП в 2015 году (6,9%). Вслед за замедлением экономики Китая, согласно сценарию стресс-теста S&P, средняя цена нефти марки Brent в 2017–2020 годах упадет до 30 долларов за баррель, причем в 2017-м стоимость барреля будет колебаться в районе 20 долларов. Со снижением цен столкнутся и другие сырьевые рынки, говорится в сообщении рейтингового агентства. Замедление роста вдвое отзовется также 25%-ной девальвацией юаня по отношению к основным мировым валютам. Отметим, что в настоящее время официальный курс равен 6,50 CNY/USD, однако стресс-тесте S&P прогнозирует рост курса до 8,12 CNY/USD.

При таком сценарии сильнее всего пострадают суверенные рейтинги стран-экспортеров, в первую очередь России, Австралии и Бразилии: они сократятся не менее чем на одну позицию (в настоящее время им присвоены "мусорный" BB+ c негативным прогнозом, наивысший AAA и "мусорный" BB с негативным прогнозом соответственно). Результат стресс-теста показал, что в зависимости от региона и отрасли снижение кредитного рейтинга ждет от 16 до 50% эмитентов. Наиболее высокий риск у корпоративных эмитентов Азиатско-Тихоокеанского региона (54% из них столкнутся со снижением рейтингов), практически не отразится замедление Китая на позициях финансовых и страховых корпораций Северной Америки.

Отметим, что в марте S&P подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне AA-, снизило прогноз по рейтингу до "негативного". Если не будет наблюдаться оживления экономики Китая, агентство в ближайшие сроки может снизить кредитный рейтинг страны.

Аналитическая группа Report считает, что сейчас наибольшим фактором риска для глобальной экономики является замедление экономики Китая и девальвация юаня. Вслед за прогнозируемой в стресс-тесте 25%-ной девальвацией юаня ослабеет большинство национальных валют.