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S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару

S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару Международное агентство SP Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.
Финансы
20 августа 2022 г. 14:39
S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении агентства.

Как отмечается в сообщении, в начале войны НБУ зафиксировал обменный курс гривны и ввел обширные валютные ограничения, чтобы сдержать риски для финансовой стабильности. В июне-июле, учитывая давление на обменный курс, НБУ повысил ключевую ставку на 15 процентных пунктов до 25% и девальвировал валюту по отношению к доллару США на 25%.

"Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего ослабления валюты, что усилит инфляционное давление", - считают аналитики агентства.

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Версия на английском языке S&P Global Ratings predicts further devaluation of hryvnia against dollar

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