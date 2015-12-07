​S&P: Если качество активов Pasha Bank ухудшится, рейтинг банка может быть снижен

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте ОАО Pasha Bank на уровне "BB-/B", прогноз по рейтингу снизился со "стабильного" на "негативный". Как сообщает Report со ссылкой на московский офис, основанием для снижения прогноза на "негативный" стала вероятность ухудшения в будущем качества активов из-за трудного экономического положения. Кроме того, из-за ухудшения качества кредитного портфеля банка отмечается повышения спроса на резервы и, как следствие, рост давления на капитал.

Агентство обращает внимание на значительное ухудшение качества активов Pasha Bank за последние два года, одновременно прогнозируя рост удельного веса просроченных более чем на 90 дней кредитов в совокупном кредитном портфеле с 10,7% в 2014 году до 15-17% к концу этого года. С учетом макроэкономической ситуации в Азербайджане, доля проблемных кредитов в 2016-2017 годах также останется высокой.

Агентство отмечает, что в 2014 году из-за проблем с выплатами ряда крупных корпоративных клиентов, кредитные расходы банка выросли до 7,2%, в итоге убыток Pasha Bank составил 2,7 млн. манатов. Standard & Poor's прогнозирует, что кредитные расходы банка в 2015-2016 годах составят 6-8%, и с большой вероятностью банк будет работать с убытками.

По информации агентства, объем 20 самых крупных кредитных соглашений банка составляет 62% совокупного кредитного портфеля, что равно 108% капитала. Агентство не исключает снижение рейтинга банка в случае, если качество активов ухудшится.