S&P: Экономика Азербайджана в 2022 году вырастет на 3,5%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 3,5% в 2022 году после восстановления до 5,6% в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении S&P о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

"Данный прогноз в основном отражает увеличение добычи газа, восстановление ненефтяного сектора и небольшое снижение добычи нефти. Однако среднесрочные перспективы роста слабее — в среднем 1,3% в год в течение 2023–2025 годов — на фоне снижения добычи нефти из-за старения месторождений, которое, вероятно, будет лишь частично компенсировано ростом экспорта газа", - сообщает агентство.

Аналитики S&P отмечают, что экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, который в настоящее время получает выгоду от благоприятных мировых цен на нефть. Нефть и газ составляют почти 90% экспорта и около 50% ВВП.

"Мы прогнозируем, что благоприятные условия торговли сохранятся для Азербайджана до конца 2022 года и в 2023 году. Мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем 102 доллара США за баррель в 2022 году, 85 долларов США за баррель в 2023 году и 55 долларов США за баррель в 2024-2025 гг. Параллельно группа стран ОПЕК+, членом которой является Азербайджан, продолжает сокращать квоты на добычу нефти в соответствии с соглашением, достигнутым в июле 2021 года.