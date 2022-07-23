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S&P: Экономика Азербайджана в 2022 году вырастет на 3,5%

S&P: Экономика Азербайджана в 2022 году вырастет на 3,5% Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 3,5% в 2022 году после восстановления до 5,6% в 2021 году.
Финансы
23 июля 2022 г. 15:05
S&P: Экономика Азербайджана в 2022 году вырастет на 3,5%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 3,5% в 2022 году после восстановления до 5,6% в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении S&P о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

"Данный прогноз в основном отражает увеличение добычи газа, восстановление ненефтяного сектора и небольшое снижение добычи нефти. Однако среднесрочные перспективы роста слабее — в среднем 1,3% в год в течение 2023–2025 годов — на фоне снижения добычи нефти из-за старения месторождений, которое, вероятно, будет лишь частично компенсировано ростом экспорта газа", - сообщает агентство.

Аналитики S&P отмечают, что экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, который в настоящее время получает выгоду от благоприятных мировых цен на нефть. Нефть и газ составляют почти 90% экспорта и около 50% ВВП.

"Мы прогнозируем, что благоприятные условия торговли сохранятся для Азербайджана до конца 2022 года и в 2023 году. Мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем 102 доллара США за баррель в 2022 году, 85 долларов США за баррель в 2023 году и 55 долларов США за баррель в 2024-2025 гг. Параллельно группа стран ОПЕК+, членом которой является Азербайджан, продолжает сокращать квоты на добычу нефти в соответствии с соглашением, достигнутым в июле 2021 года.

На наш взгляд, нынешняя ситуация пойдет на пользу экономическим, фискальным и платежным показателям Азербайджана", - считает S&P.

Агентство подчеркивает, что в 2022 году ненефтяной сектор Азербайджана продемонстрировал сильный рост, увеличившись на 9,6% в годовом исчислении до июня. "Благоприятная тенденция наблюдалась в частности, в транспортном секторе (рост на 34%), секторе информационных технологий (14%) и промышленном производстве (11,5%). Все они демонстрируют сильную динамику. Тем не менее, мы ожидаем, что в оставшуюся часть этого года динамика замедлится, отчасти из-за эффекта базы, но также и потому, что повышенная инфляция, вероятно, замедлит динамику роста потребления. Мы также не ожидаем сохранения высоких темпов роста в ненефтяном секторе после 2022 года, учитывая лишь ограниченный прогресс в диверсификации экономики и структурных реформ в последние годы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке S&P: “Azərbaycan iqtisadiyyatı bu il 3,5 % böyüyücək”

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