S&P: Экономика Азербайджана в 2022 году превзойдет темпы роста 2019 года

По темпам роста экономика Азербайджана в 2022 году может превзойти свои уровни 2019 года, и скорее всего, раньше, учитывая благоприятную краткосрочную динамику цен на нефть.

По темпам роста экономика Азербайджана в 2022 году может превзойти свои уровни 2019 года, и скорее всего, раньше, учитывая благоприятную краткосрочную динамику цен на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings по Кавказу и Центральной Азии.

"В наших прогнозах предусматривается, что сокращение расходов из-за последующих волн COVID-19 не будет хуже, чем сегодня, и продолжит уменьшаться", - говорится в отчете.

S&P считает, что производители нефти и газа - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, извлекли выгоду из более высоких цен на энергоносители в 2021 году, но прирост цен на сырьевые товары, вероятно, замедлится с 2022 года по мере замедления роста мировой экономики и стабилизации цен. Цены на энергоносители (нефть и природный газ) в настоящее время более чем на 50% превышают уровни 2017–2019 годов и постепенно приближаются к средним показателям 2010–2014 годов.

Летом цены на металлы также достигли девятилетнего максимума, после чего потеряли некоторый рост за последние два месяца.

"Такое заметное восстановление цен было благоприятным для роста ВВП производителей энергии в странах КЦА и сальдо текущего счета, косвенно поддерживая уверенность и активность в неэнергетическом секторе", - читают авторы отчета.

Согласно прогнозам S&P, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 4%, а в 2022 году - 2%.

В 2023-2024 годах рост экономика Азербайджана ожидается на уровне 1,5% ежегодно.