​S&P: Экономика Азербайджана подвергается влиянию ряда негативных факторов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's оценила отраслевые и страновые риски банковского сектора Азербайджана. Как передает Report, согласно отчету агентства S&P, в настоящее время экономика Азербайджана подвергается влиянию ряда негативных факторов, связанных со значительным падением цен на нефть. Азербайджан остается в значительной степени зависимым от сырьевого сектора, составлявшего 40% ВВП и 95% экспортных продаж в 2013-2014 гг.

S&P относит банковский сектор Азербайджана (Азербайджан: BBB-/Негативный/A-3) к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA). Базовый уровень рейтинга банков, действующих только в Азербайджане, - "bb-". Анализ BICRA в рамках отдельной страны охватывает финансовые институты как имеющие, так и не имеющие рейтингов, которые принимают вклады, выдают кредиты или совмещают оба вида деятельности.

В соответствии с градацией BICRA, страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских секторах - от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). По состоянию на 20 июля 2015 г., в группу 8 по классификации BICRA входили Россия, Грузия, Казахстан, Ливан, Словения, Венгрия, Хорватия, Парагвай, Шри-Ланка, Узбекистан, Боливия.

Среди основных позитивных факторов Агентство отмечает значительный объем валютных резервов и низкий уровень долговой нагрузки правительства Азербайджана, что частично компенсирует риски, связанные с возможными стрессовыми ситуациями.

Наряду с этим, как позитивный момент подчеркивается умеренная долговая нагрузка частного сектора в международном контексте.

Среди негативных же факторов упоминаются усиление экономических рисков в силу зависимости экономики от сырьевой отрасли (особенно, нефтяной), быстрый рост долларизации депозитов клиентов в результате ослабления национальной валюты, что усиливает валютный и кредитный риски банковского сектора, рост задолженности домохозяйств и компаний, повышающих кредитные риски в экономике, низкое качество корпоративного управления и невысокий уровень прозрачности.

S&P ожидает, что в результате главным образом снижения цен на нефть профицит Азербайджана по счету текущих операций сократится в среднем до 5% ВВП в 2015-2018 гг. по сравнению с двузначными показателями на протяжении последних восьми лет. В 2015 г. дефицит бюджета составит почти 9% ВВП, тогда как в предыдущие годы отмечался профицит бюджета.

"Уровень кредитного риска в экономике Азербайджана оценивается как чрезвычайно высокий. Быстрый рост задолженности домохозяйств и компаний, который наблюдается в последнее время, усиливает риск, связанный со снижением цен на сырьевые товары, тем не менее мы отмечаем по-прежнему низкий по международным стандартам уровень долговой нагрузки. В последние годы доля кредитования в иностранной валюте постепенно снижалась благодаря стабильности национальной валюты.Вместе с тем, ввиду значительного размера теневой экономики очень сложно оценить способность экономических агентов к погашению долга и, как следствие, фактический уровень проблемных кредитов. По данным регулирующих органов, на 31 марта 2015 г. доля проблемных кредитов составляла 5,9% общего объема кредитов банковской системы. Зависимость экономики Азербайджана от сырьевого сектора и значительное снижение цен на нефть в 2014 г. могут оказывать негативное влияние на показатели качества активов банков", - отмечается в отчете Агентства.

До 2015 г. азербайджанские банки, в отличие от банков сопоставимых стран (в частности, Венгрии и Грузии), были подвержены невысокому риску, связанному с валютным кредитованием, что было обусловлено тем, что Центральный банк поддерживал фиксированный обменный курс национальной валюты (маната) к доллару США.

Вместе с тем, в феврале 2015 г. наблюдалась девальвация маната на 34%. Как следствие, снижение доверия к манату привело к валютным дисбалансам в банках, поскольку клиенты конвертировали свои депозиты в нацвалюте в валютные вклады. Это может продолжаться в течение довольно длительного периода и оказывать еще большее давление на финансовые показатели и управление ликвидностью в банковском секторе. Наряду с этим, Агентство учитывает этот фактор в оценке кредитного риска в экономике как чрезвычайно высокого и риска фондирования банковской системы как очень высокого.

Азербайджанские банки используют рискованные источники фондирования, рынки капитала для большинства из них труднодоступны, для сектора в целом характерен низкий уровень использования долгосрочного финансирования.

Объемы привлекаемых депозитов в последнее время увеличиваются, но по-прежнему не полностью покрывают объем выдаваемых кредитов - недостающая сумма финансируется главным образом за счет государственных средств, а также кредитов международных финансовых организаций.