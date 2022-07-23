S&P: Банковская система Азербайджана стабильна

Банковская система Азербайджана стабильна и просроченные кредиты продолжают снижаться, достигнув 3,6% в мае 2022 года.

Банковская система Азербайджана стабильна и просроченные кредиты продолжают снижаться, достигнув 3,6% в мае 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

Вместе с тем, агентство считает, что теневая экономика затрудняет оценку истинного качества базовых активов банковского сектора.

"Финансовый сектор Азербайджана остается небольшим с совокупными активами менее 50% ВВП, что ограничивает возможные риски условных обязательств для государства. Тем не менее, банковская система Азербайджана характеризуется рядом сохраняющихся структурных уязвимостей, включая по-прежнему высокий уровень долларизации, слабое управление и прозрачность в международном контексте, а также смягченные стандарты кредитования и андеррайтинга", - отмечает S&P.

Как отмечается в сообщении, правительство владеет контрольным пакетом акций Международного банка Азербайджана (МБА) и в 2017 году провело реструктуризацию банка и приняло на себя часть его долга: "Правительство также передало недействующие кредиты МБА балансовой стоимостью около 10 млрд манатов государственной небанковской кредитной организации AqrarKredit, финансируемой Центральным банком Азербайджана, под государственную гарантию. Мы включаем гарантированные государством кредиты AqrarKredit в размере 9,5 млрд манатов в общий государственный долг".

В Азербайджане действуют 26 банков. По состоянию на 1 июня этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 41 млрд 371,5 млн манатов, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

16 млрд 884,8 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последние год кредитный портфель сектора вырос на 25,1%.



За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 24,9% до 36 млрд 293 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 34,8% до 29 млрд 737,6 млн манатов.



Балансовый капитал сектора увеличился на 6,9% и составил 5 млрд 078,5 млн манатов.