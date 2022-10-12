S&P: Азербайджанские банки продемонстрировали лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам

Банковская отрасль Азербайджана демонстрирует признаки восстановления после затянувшейся коррекции, поддерживаемого благоприятными ценами на сырьевые товары, стимулирующими активный спрос на кредиты, наряду с существенным улучшением качества активов.
Как передает Report, об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства S&P Global Ratings банковского сектора Азербайджана.
"Мы полагаем, что банковский сектор Азербайджана в последние годы продемонстрировал лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам, при этом стоимость кредитов и проблемные кредиты в системе остаются значительно ниже наших прежних ожиданий. Показатели качества банковских активов демонстрируют устойчивое улучшение до исторически низких уровней проблемных кредитов и стоимости кредитов, и мы считаем, что банковский сектор успешно пережил трудный 2020 год, экономический спад и снижение цен на нефть", - отмечает S&P.
Уровень просроченных кредитов может незначительно ухудшиться примерно до 4-5% в 2022 году по сравнению с 3,5%, официально заявленными в середине года.
"Мы считаем, что это управляемо для системы. Мы ожидаем, что кредитование азербайджанских банков продолжит восстанавливаться в 2022-2023 годах с годовым ростом около 15%. В нашем базовом сценарии мы прогнозируем, что стоимость кредита останется повышенной в 2022 году и после него, отражая афтершоки, в основном из-за сокращения реальных располагаемых доходов домохозяйств и малых и средних предприятий на фоне более высокой инфляции.
В то же время, мы полагаем, что кредитные убытки в 2022–2023 гг., вероятно, останутся в пределах 0,5–1% от среднего кредитного портфеля, что все еще значительно ниже их исторического циклического уровня. Действительно, задолженность домашних хозяйств и корпораций составляла по 9% ВВП на конец 2021 года, что ниже, чем в сопоставимых странах", - говорится в исследовании.
S&P после нескольких лет стагнации ожидает восстановления кредитной активности азербайджанских банков в 2022-2023 гг. Общий кредитный портфель вырос на 17,8% в 2021 году и на 11% по сравнению с январем-июлем 2022 года. Вероятно, рост стабилизируется на уровне 15-17% в течение всего 2022 года и такие темпы сохранятся в 2023 году, считают аналитики агентства. Розничное кредитование увеличилось на 28% в 2021 году и 17% за семь месяцев 2022 года.
"Растущие опасения по поводу геополитических рисков и экономических проблем в регионе могут повлиять на устойчивость улучшения кредитного риска и готовность банков к риску в Азербайджане, в то время как нормативные усовершенствования будут тестироваться по мере того, как банки будут активно расширять свои кредитные портфели. Мы ожидаем, что некоторые банки пострадают больше, чем другие, в зависимости от их подверженности наиболее уязвимым сегментам и отраслям и в зависимости от их способности справляться с потенциальными потрясениями", - отмечает S&P.