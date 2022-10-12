S&P: Азербайджанские банки продемонстрировали лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам

Банковская отрасль Азербайджана демонстрирует признаки восстановления после затянувшейся коррекции, поддерживаемого благоприятными ценами на сырьевые товары, стимулирующими активный спрос на кредиты, наряду с существенным улучшением качества активов.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства S&P Global Ratings банковского сектора Азербайджана.

"Мы полагаем, что банковский сектор Азербайджана в последние годы продемонстрировал лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам, при этом стоимость кредитов и проблемные кредиты в системе остаются значительно ниже наших прежних ожиданий. Показатели качества банковских активов демонстрируют устойчивое улучшение до исторически низких уровней проблемных кредитов и стоимости кредитов, и мы считаем, что банковский сектор успешно пережил трудный 2020 год, экономический спад и снижение цен на нефть", - отмечает S&P.

Уровень просроченных кредитов может незначительно ухудшиться примерно до 4-5% в 2022 году по сравнению с 3,5%, официально заявленными в середине года.

"Мы считаем, что это управляемо для системы. Мы ожидаем, что кредитование азербайджанских банков продолжит восстанавливаться в 2022-2023 годах с годовым ростом около 15%. В нашем базовом сценарии мы прогнозируем, что стоимость кредита останется повышенной в 2022 году и после него, отражая афтершоки, в основном из-за сокращения реальных располагаемых доходов домохозяйств и малых и средних предприятий на фоне более высокой инфляции.

В то же время, мы полагаем, что кредитные убытки в 2022–2023 гг., вероятно, останутся в пределах 0,5–1% от среднего кредитного портфеля, что все еще значительно ниже их исторического циклического уровня. Действительно, задолженность домашних хозяйств и корпораций составляла по 9% ВВП на конец 2021 года, что ниже, чем в сопоставимых странах", - говорится в исследовании.