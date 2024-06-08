S&P: Азербайджан в течение трех лет сохранит двойной профицит госбюджета и текущего счета

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B" со стабильным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на S&P, стабильный прогноз отражает ожидания того, что, несмотря на прогнозируемое среднесрочное снижение добычи нефти, значительные бюджетные и внешние буферы Азербайджана помогут защитить экономику от любых новых потрясений условий торговли.

"Сильные финансовые и внешние фондовые позиции Азербайджана поддерживают суверенные рейтинги. Правительство накопило значительные ликвидные активы в рамках суверенного фонда благосостояния Госнефтефонда Азербайджана. Мы прогнозируем, что правительство будет иметь доступ к ликвидным активам в размере почти 70% ВВП до 2027 года, а валовой государственный долг стабилизируется на уровне около 20% ВВП. Мы ожидаем, что Азербайджан продолжит иметь двойной профицит госбюджета (в среднем 1,7% ВВП) и текущего счета (7% ВВП) в течение 2024-2027 годов, что основано на наших прогнозируемых ценах на нефть в размере 85 долларов США за баррель в среднем до конца 2024 года и 80 долларов США за баррель в последующий период", - отмечается в сообщении.

Как отмечает S&P, в то же время экономика Азербайджана по-прежнему сосредоточена в нефтегазовом секторе, на долю которого приходится около 50% ВВП и 80% экспорта товаров и услуг. Следовательно, Азербайджан остается уязвимым к любым потенциальным неблагоприятным изменениям цен на углеводороды. "Например, в 2015 году на фоне снижения цен на нефть дефицит госбюджета Азербайджана ухудшился более чем на 7 процентных пунктов ВВП, текущий счет ослаб на 14 процентных пункта ВВП, чистые резервы сократились более чем наполовину, сбережения были переведены в доллары, а обменный курс был девальвирован. По нашему мнению, хотя буферные резервы Азербайджана значительны, они не могут полностью защитить его концентрированную экономику от всех последствий падения ключевых экспортных цен, особенно если такое падение окажется устойчивым, в то время как структурное снижение добычи нефти еще больше ограничивает размер этих защитных буферов", - считают аналитики агентства.

S&P прогнозирует рост экономики Азербайджана в среднем чуть ниже 2% в 2024-2027 годах, что отражает стагнацию добычи углеводородов и рост в ненефтяном секторе на уровне 3-4% в год.

"Экономический рост Азербайджана демонстрировал более сильную динамику в течение первых четырех месяцев 2024 года: реальный ВВП увеличился на 4,3% в годовом исчислении, преимущественно за счет ненефтяного сектора, в то время как нефтяной сектор сократился. Это следует за сдержанными показателями роста за весь год на уровне 1,1% в 2023 году. За январь-апрель 2024 года ненефтяной сектор вырос почти на 8% за счет расширения грузовых и пассажирских перевозок, информационно-коммуникационных услуг и оборота розничной торговли. Мы также отмечаем сильный рост в строительном секторе, что отражает инвестиции в освобожденные территории Азербайджана", - отмечается в сообщении.