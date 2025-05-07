S&P: Азербайджан демонстрирует успехи в реформах банковского регулирования

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings прогнозирует, что большинство развивающихся рынков (EMs) в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) будут сохранять осторожный подход к внедрению режимов урегулирования для банков.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что большинство развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) будут сохранять осторожный подход к внедрению режимов банковского регулирования в условиях кризисов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет S&P Global Ratings. В то же время агентство отмечает успешные реформы, проведенные в банковском секторе Азербайджана.

“Некоторые страны, такие как Азербайджан и Казахстан, реализуют реформы, направленные на повышение качества банковского регулирования и надзора. Однако в других странах процесс сдерживают такие факторы, как низкая прозрачность, нестабильная институциональная среда и политическое вмешательство. В результате во многих юрисдикциях, где отсутствуют правовые механизмы устойчивого регулирования, регуляторы по-прежнему прибегают к временным мерам для реагирования на банковские кризисы”, - говорится в отчете.

Под режимом урегулирования понимается комплекс мер, принимаемых в случае, если системно значимый банк становится неплатежеспособным и не способен восстановить финансовую устойчивость. Цель регуляторов - стабилизировать деятельность финансового учреждения, не допустить распространения кризиса на другие сегменты финансовой системы и, при необходимости, ликвидировать нежизнеспособные части бизнеса, считает S&P.

По данным агентства, в некоторых странах банкам разрешается продолжать деятельность, несмотря на длительное несоответствие минимальным требованиям к достаточности капитала. Кроме того, во многих юрисдикциях правовая база, позволяющая регуляторам эффективно вмешиваться и предпринимать меры в отношении проблемных банков, требует значительного усиления.

Аналитики S&P также выделяют ряд стран Центральной Азии и Южного Кавказа, которые продвинулись в разработке и внедрении механизмов банковского урегулирования. Наиболее заметный прогресс достигнут в Азербайджане, Армении и Казахстане.

Грузия, в свою очередь, присоединилась к числу стран, внедряющих подобные режимы. Как отмечает агентство, страна уже приняла соответствующее законодательство, создала фонд урегулирования, установила минимальные требования к собственным средствам и обязательствам для трех системно значимых банков, а также выделила ресурсы для специализированного подразделения в составе центрального банка, отвечающего за регулирование и ликвидацию.