С обязательствами МБА связано 72% роста расходов на обслуживание госдолга Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2018 год предусматривается выделение 2,263 млрд манатов на обслуживание госдолга, что на 37,8% больше прогноза на 2017 год. Примерно 72% роста расходов (442 млн манатов) направлено на исполнение обязательств перед внешними кредиторами, взятых на себя государством в рамках процесса оздоровления Международного банка Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.