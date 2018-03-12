С облигациями SOCAR на вторичном рынке в феврале произведены операции на сумму свыше 3 млн долларов

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана в феврале заключено 57 сделок с облигациями Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), а объем торговых операций на вторичном рынке составил 3 273,757 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на маркет-мейкера по облигациям SOCAR – инвестиционную компанию PSG Capital, в прошлом месяце на вторичном рынке произведены торговые операции с 3 255 облигациями. Их средняя цена в феврале составила 1 005,76 доллара.

С момента выпуска облигаций в обращение в октябре 2016 года общий объем торговых операций с ними составил 136 млн долларов.

В феврале также проведено 8 операций РЕПО с облигациями SOCAR, благодаря которым владельцам ценных бумаг удалось привлечь в общей сложности свыше 5 млн долларов. Средства были привлечены под 3,5-4% годовых.

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в объеме 100 млн долларов. Номинальная стоимость облигаций равна 1 000 долларов, годовая доходность - 5%. Облигации продаются под гарантии выкупа SOCAR, их можно обналичить в любое время.