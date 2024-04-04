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С начала года стоимость электронных закупок выросла почти вдвое

С начала года стоимость электронных закупок выросла почти вдвое В январе-феврале текущего года в Азербайджане общая стоимость электронных закупок составила 294,2 млн манатов.
Финансы
4 апреля 2024 г. 18:00
С начала года стоимость электронных закупок выросла почти вдвое

В январе-феврале текущего года в Азербайджане общая стоимость электронных закупок составила 294,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, это на 97,3% или почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Цифровизация государственных закупок служит реализации конкурентоспособного и надежного процесса закупок, повышению уровня участия субъектов бизнеса в закупках", - отметил Аббасбейли.

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Версия на английском языке Value of electronic procurement in Azerbaijan doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron satınalmaların ümumi dəyəri 2 dəfəyə yaxın artıb

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