С начала года стоимость электронных закупок выросла почти вдвое

В январе-феврале текущего года в Азербайджане общая стоимость электронных закупок составила 294,2 млн манатов.

В январе-феврале текущего года в Азербайджане общая стоимость электронных закупок составила 294,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, это на 97,3% или почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Цифровизация государственных закупок служит реализации конкурентоспособного и надежного процесса закупок, повышению уровня участия субъектов бизнеса в закупках", - отметил Аббасбейли.