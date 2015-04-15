​Сулейман Гасымов: SOCAR является надежным партнером

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Консолидированный долг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по состоянию на 1 января 2015 года составил приблизительно 7 млрд. долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов в ходе встречи с членами Каспийского Европейского клуба (CEC): "Хотя эта сумма кажется большой, она соответствует финансовой стратегии SOCAR".

"В структуре долга 1 млрд. долларов составляет краткосрочная задолженность компании SOCAR Trading. Это краткосрочная задолженность, связанная с закупкой и продажей нефти. Еще 1 млрд. долларов задолженности относится к нашим проектам в Турции, 1 млрд. долларов долга составляют средства из Государственного нефтяного фонда на закупку доли участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли", - подчеркнул С.Гасымов.

Представитель компании отметил, что SOCAR контролирует общую кредитную задолженность, проценты вовремя выплачиваются, а успешное размещение трех крупных эмиссий корпоративных облигаций доказывает, что компания является надежным партнером.