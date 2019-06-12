Отток капитала из России почти удвоился

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил 35,2 млрд долларов по сравнению с 18,9 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщается на официальном сайте ЦБ России.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», — отмечает регулятор.

Ранее Банк России сообщал, что рост оттока капитала произошел в основном за счет роста чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем в 2018 году, сокращением внешних обязательств. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина опровергла взаимосвязь между ухудшением прогнозов по оттоку капитала из России и по инвестициям и делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и оценкой инвестиционного климата России.

Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года составил 67,5 млрд долларов. В январе-апреле 2019 года этот показатель равнялся 34,7 млрд долларов.