С чем связан низкий интерес к обмену валюты в Азербайджане?

Покупка-продажа валюты в Азербайджане находится под контролем банков.

Покупка-продажа валюты в Азербайджане находится под контролем банков.

Как сообщает Report, помимо банков, только одна компания – ООО Eliko – получила лицензию от Центробанка Азербайджана (ЦБА) на деятельность по обмену валюты 23 сентября прошлого года.

Эльман Рустамов

В Азербайджане консервативные требования к обмену валюты

Председатель ЦБА Эльман Рустамов ранее заявлял, что требования к пунктам обмена валюты - консервативны: "Необходимо соответствовать условиям. Обменные пункты банков функционируют на основании банковского законодательства и требований к капиталу банков. А требования к проведению операций по обмену валюты небанковскими организациями объективно консервативны. Мы объективно оцениваем каждое обращение. Если они оформлены в соответствии с требованиями законодательства, то здесь нет никаких ограничений. Мы продолжим выдавать лицензии".

Где пункты обмена валюты будут покупать валюту?

Эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов считает, что низкий интерес к открытию пунктов обмена валюты в Азербайджане связан, в первую очередь, с тем, что предприниматели должны иметь определенный капитал и хранить депозиты в банках: "Это само по себе является бременем для предпринимателей. Потому что они просто держат свои деньги в банке и ничего не зарабатывают.

Вторая причина – незначительный интерес к операциям по обмену валюты. Это связано с сокращением сбережений населения из-за пандемии и других причин.

Третья причина в том, что найти валюту для пунктов обмена не так уж легко. Где им покупать валюту? У банков. Сейчас банки продают валюту только в первой половине дня и лимит cоставляет 20 тысяч манатов. Подобное ограничение вызывает неопределенность, и предприниматель рискует столкнуться с ситуацией, когда не сможет получить доход.

И, наконец, для открытия пункта обмена валюты необходимо получить разрешение ЦБА, а это непростая задача. Даже банки с трудом получают разрешение на открытие филиала. Это связано с тем, что несколько лет назад в Азербайджане был принят закон "О лицензиях и разрешениях", согласно которому все лицензии и разрешения выдает Министерство экономики. Это полностью прозрачный процесс в любой области, включая строительство. Однако разрешения и лицензии в финансовом секторе по-прежнему выдает ЦБА (в законе финансовые рынки являются исключением), и получить их очень сложно".