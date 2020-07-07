С ADIF сняли обязательство

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов".

Как сообщает Report, согласно изменениям, отменено обязательство о представлении президенту страны годового отчета и аудиторского заключения Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF).

Отныне ADIF будет представлять годовой отчет и аудиторское заключение в орган (структуру), определенную соответствующим органом исполнительной власти, орган по надзору за финансовыми рынками и организациям, представленным в попечительском совете.