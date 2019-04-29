Uber начинает роуд-шоу IPO

Спустя десять лет после основания Uber выходит на биржу. Компания еще 11 апреля подала первую заявку на первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что пройти оно должно уже в мае, а на неделе с 29 апреля стартует так называемое роуд-шоу, на котором Uber покажет ключевым инвесторам презентацию с основными показателями деятельности. Перед этим он уточнил данные в обновленных 26 апреля материалах.

Эксперты уже окрестили это IPO самым ожидаемым в 2019 году. Впрочем, у них сразу же возникли вопросы к цифрам и прогнозам, которые опубликовал Uber.

Uber собирается разместить на бирже 180 млн акций. Также компания назвала ценовой диапазон продажи — $44–50 за бумагу. При этом первоначально, по данным американских СМИ, она планировала назначить стоимость в $48–55.

Если Uber разместит акции по заявленным ценам, то сможет привлечь от $7,9 до $9 млрд. При этом с учетом количества акций на верхней границе ценового диапазона компания будет стоить почти $84 млрд. Если сюда прибавить еще и все бумаги, которые не учитываются в общем числе акций в обращении, то оценка компании может превысить $91,5 млрд, подсчитали в Bloomberg.

Тем не менее это меньше, чем $100–120 млрд, о которых ранее говорили банки и СМИ. На нижней границе ценового диапазона оценка Uber составит и вовсе $74 млрд.

Одной из причин снижения оценки эксперты назвали проблемы Lyft — конкурента Uber — после IPO. Акции компании с момента размещения упали в цене почти на 30%. Это подорвало веру инвесторов и в бумаги Uber. Впрочем, помочь продажам могут вложения PayPal на $500 млн.

Между тем, уже после объявления о выходе на IPO компания привлекла суммарно $1 млрд на разработку беспилотных автомобилей от компаний Toyota Motor, Denso и SoftBank Vision Fund.

Основными инвесторами компании являются:

Японский SoftBank — самый крупный инвестор. Владеет 16,3 % компании, то есть 222,2 млн акций. После IPO стоимость доли может превысить $ 11 млрд (при цене в $ 50 ).

% компании, то есть млн акций. После IPO стоимость доли может превысить $ млрд (при цене в $ ). Венчурный фонд Benchmark — ранний инвестор — владеет 11 %.

%. Сооснователю и бывшему гендиректору Трэвису Каланику принадлежит 8,6 % компании — 117,5 млн акций, которые могут быть оценены приблизительно в $ 6 млрд.

% компании — млн акций, которые могут быть оценены приблизительно в $ млрд. Сооснователю Гаррету Кэмпу напрямую принадлежит 6 % — 81,6 млн акций. Его долю можно будет оценить в $ 4 млрд.

% — млн акций. Его долю можно будет оценить в $ млрд. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии с 2016 года владеет долей 5,3 % — 72,8 млн акций, оценка которой — примерно $ 3,5 млрд.

% — млн акций, оценка которой — примерно $ млрд. Материнская компания Google — Alphabet. Ее доля составляет 5,2%, или 71,1 млн акций, и тоже оценивается приблизительно в $3,5 млрд.

В 2018 году Uber заработал $11,27 млрд против $495 млн в 2014-м, то есть за пять лет выручка компании выросла почти в 23 раза. Впрочем, чистая прибыль Uber в минувшем году составила всего $997 млн, при этом его операционный убыток превысил $3,03 млрд, а за три года до этого компания и вовсе уходила в минус — на $4 млрд в 2017 году, на $370 млн в 2016 году и на $2,69 млрд в 2015 году.

При этом выручка основного бизнеса компании — такси — увеличилась с $3,5 млрд в 2016 году до $9,2 млрд в 2018 году. Остальные доходы приходятся на другие проекты. Так, эксперты отмечают, что доставка еды Uber Eats выросла буквально из ничего за несколько лет и уже в 2018 году на нее пришлось 13% от всей выручки Uber, или $1,5 млрд. Также перспективными остаются грузовые перевозки Uber Freight и аренда велосипедов и самокатов Jump — они вместе принесли компании в 2018 году $373 млн.