С 28 декабря увеличились выплаты за ущерб на международных рейсах

В субботу вступили в силу новые правила авиаперевозок по решению Международной организации гражданской авиации. Вместе с ними увеличиваются размеры компенсаций за причинение вреда жизни, здоровью, за задержку пассажира или багажа.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", ущерб по Монреальской конвенции по международным рейсам рассчитывается по специальной денежной единице Международного валютного фонда (МВФ) — в «специальных правах заимствования» (СДР). 1 СДР, по данным на 28 декабря, равен 1,37761 долларов.

Максимальная сумма компенсации доказанного ущерба:

за смерть или увечье — 128,8 тысячи СДР или 177,4 тысячи долларов (ранее сумма компенсации составляла 113,1 тысячи СДР);

за задержку пассажира — 5,35 тысяч СДР или 7,4 тысячи долларов (ранее — 4,7 тысячи СДР);

за задержку багажа — 1,3 тысячи СДР или 1,79 тысячи долларов (ранее — 1,1 тысячи СДР);

за задержку груза — 22 СДР или 30,3 доллара (ранее — 19 СДР).

Участниками Монреальской конвенции являются более 130 стран, в том числе и Азербайджан.