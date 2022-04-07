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РЖД не смогли вовремя погасить выпуск евробондов в долларах

РЖД не смогли вовремя погасить выпуск евробондов в долларах "Российские железные дороги" (РЖД) не смогли вовремя погасить выпуск еврооблигаций, номинированный в долларах.
Финансы
7 апреля 2022 г. 14:43
РЖД не смогли вовремя погасить выпуск евробондов в долларах

"Российские железные дороги" (РЖД) не смогли вовремя погасить выпуск еврооблигаций, номинированный в долларах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении эмитента.

Выпуск евробондов объемом 1,4 млрд долларов США был размещен в 2012 году под 5,7% годовых. Компания должна была 5 апреля погасить оставшиеся в обращении евробонды выпуска на 604,6 млн долларов.

Эмитент ценных бумаг - RZD Capital - не получил от заемщика средства на погашение основной суммы долга и процентов.

РЖД проинформировали эмитента, что платежи по евробондам компании могут быть задержаны или приостановлены на неопределенный срок в связи с обязательствами по соблюдению правовых и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети, говорится в сообщении.

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