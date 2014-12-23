Рынок страхования не-жизни снизился на 5%

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года 76% (291,1 млн. манатов) от общей суммы страховых взносов в Азербайджане пришлось на долю страхования не-жизни. Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок страхования не-жизни снизился на 14 млн манатов или же 4,6%.

Среди сборов по страхованию не-жизни на медицинскую страховку пришлось 21% (61,3 млн. манатов), на обязательное страхование автомобилей - 22,3% (64,8 млн. манатов), на страхование КАСКО - 11,9% (34,5 млн. манатов), страхование имущества от пожара и других рисков - 10,5% (30,4 млн. манатов), на обязательное страхование недвижимого имущества - 5,5% (16,1 млн. манатов), остальные пришлись на другие виды страхования не-жизни.

За отчетный период 81,3% (116,7 млн. манатов) выплат на рынке страхования пришлось на долю страхования не-жизни, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 9,7 млн. манат или же 9,1%.

Среди выплат по страхованию не-жизни на медицинскую страховку пришлось 37,9% (44,2 млн. манатов), на обязательное страхование автомобилей - 23,4% (27,2 млн. манатов), на страхование КАСКО - 22,1% (25,8 млн. манатов), страхование имущества от пожара и других рисков - 6,1% (7,1 млн. манатов), на обязательное страхование недвижимого имущества - 1,5% (1,8 млн. манатов), остальные пришлись на другие виды страхования не-жизни.

За первые 11 месяцев текущего года на каждые 100 манатов сборов по страхованию не-жизни пришлось 40 манатов выплат. За январь-ноябрь прошлого года этот показатель составил 35 манатов.