Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 30 %

За январь-сентябрь 2023 года в Азербайджане за счет видов страхования жизни было собрано 481,497 млн манатов страховых взносов.

За январь-сентябрь 2023 года в Азербайджане за счет видов страхования жизни было собрано 481,497 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период выплаты по видам страхования жизни выросли на 24,9% и достигли 223,047 млн манатов.

Таким образом, из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке страхования жизни, клиентам было возвращено 46,3 маната. Эта цифра за 9 месяцев 2022 года составила 48,4 маната.

Напомним, что в январе-сентябре по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 937,238 млн манатов страховых взносов. Это на 28,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 400,387 млн манатов. Это на 25,7% больше, чем год назад.

За 9 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было уплачено 42,7 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 43,6 маната.