Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13%

В январе-июле текущего года в рамках обязательного страхования в Азербайджане собрано 141,791 млн манатов страховых взносов.

В январе-июле текущего года в рамках обязательного страхования в Азербайджане собрано 141,791 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 54,346 млн манатов, что на 25,5% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле 2022 года на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 38,3 маната. В январе-июле 2021 года этот показатель составил 44,7 маната.