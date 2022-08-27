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Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13%

Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13% В январе-июле текущего года в рамках обязательного страхования в Азербайджане собрано 141,791 млн манатов страховых взносов.
Финансы
27 августа 2022 г. 11:13
Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13%

В январе-июле текущего года в рамках обязательного страхования в Азербайджане собрано 141,791 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 54,346 млн манатов, что на 25,5% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле 2022 года на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, было выплачено 38,3 маната. В январе-июле 2021 года этот показатель составил 44,7 маната.

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Версия на английском языке Compulsory insurance market in Azerbaijan shrinks by 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 13 % kiçilib

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