Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане вырос на 73%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в Азербайджане заключено 14 294 договоров по обязательному страхованию недвижимости, 333 договоров по страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества и 12 договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 2,133 тыс. манатов, по страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества - 23,34 тыс. манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 1,404 тыс. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости снизилось на 8,5%, по страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества - на 2,9%, а по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - на 57%.

Несмотря на то, что количество договоров по обязательному страхованию снизилось по сравнению с маем прошлого года, сумма взносов выросла на 73%.

81,34% страховых договоров, связанных с недвижимостью, приходятся на долю жилых домов и квартир, 1,1% - административных зданий, а остальные 17,56% - на другие виды недвижимости.