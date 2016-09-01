Рынок обязательного страхования недвижимости в Азербайджане вырос на 30%

Баку.1 сентября.REPORT.AZ/ В августе текущего года в Азербайджане заключено 17 445 договоров по обязательному страхованию недвижимости. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования недвижимого имущества составила 2,1 млн. манатов.

Среди договоров обязательного страхования недвижимого имущества 87,5% приходится на долю жилых домов и квартир, 0,2% - административных зданий, 12,3% - другого недвижимого имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров по обязательному страхованию недвижимости выросло в 2 раза, сумма страховых взносов - на 30%.

В августе в стране заключено 250 договоров обязательного страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, 4 договора - по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий. Сумма страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества составила 16 470 манатов, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий - 1 443 маната.